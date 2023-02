In der Stadt Luzern ist aus polizeilicher Sicht die erste Fasnachtsnacht mehrheitlich ruhig verlaufen. Wie die Luzerner Polizei am Freitag, 17. Februar, mitteilte, hielten sich in der Nacht vom Schmutzigen Donnerstag auf Freitag rund 18'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf.