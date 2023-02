Schon seit 40 Jahren geistern die "Chloschtergeischter Wärtischtei" an der Fasnacht umher. Seit Anfang mit dabei ist Walter Burri, der noch das einzige aktive Gründungsmitglied in der Guuggenmusik ist. Mehr zum Jubiläumsjahr in der EA-Ausgabe vom 10. Februar.