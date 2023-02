1

Hexer Stefan Wiesner hat ein neues Restaurant

Nun ist klar wo Stefan Wiesner (links), bekannt als Hexer, künftig wirken wird. Er hat einen Pachtvertrag für das Restaurant Weitsicht in Bramboden unterschrieben. Welche Ideen er verwirklichen will und was er zu seiner neuen Herausforderung sagt, steht im EA vom 24. Februar.