Die SCL Tigers haben am Freitagabend zu Hause gegen den EV Zug unglücklich und erst im Penaltyschiessen mit 2:3 verloren. Am Samstagabend gastierten die Emmentaler in Lugano und konnten dort mit 3:2 nach Verlängerung gewinnen. Somit halten sie sich weiter im Rennen um einen Pre-Playoff-Platz.