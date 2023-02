Sowohl im Spiel am Freitag auswärts gegen Ajoie als auch in jenem gegen Kloten am Samstag in der Ilfishalle gab es für die SCL Tigers keine Punkte. In Ajoie verloren sie knapp mit 0:1 und gegen Kloten resultierte eine 1:3-Niederlage. Somit steht nun der Ligaerhalt im Fokus.