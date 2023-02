Würde die Fussball-EM der Frauen 2025 in der Schweiz und damit auch in Luzern stattfinden, wird sich die Stadt finanziell an den Kosten beteiligen. Das Stadtparlament hat einen Sonderkredit von 2 Millionen Franken mit 40 zu 3 Stimmen genehmigt. Weitere 2 Millionen Franken wird der Kanton zahlen.