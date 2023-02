Wie die Gemeinde Wolhusen mitteilt, sollen die alten Aussenanlagen und Parkplätze der Schul- und Sportanlage Berghof in den nächsten Jahren saniert werden. Über den entsprechenden Sonderkredit von rund 2,3 Mio. Franken befinden die Stimmberechtigten am 18. Juni an der Urne.