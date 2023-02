Am vergangenen Wochenende fanden in Cheselen, Melchsee sowie auf dem Jochstock bei Engelberg zwei ZSSV JO-Punkterennen statt. Die Athletinnen und Athleten aus dem EA-Gebiet fuhren zahlreiche Spitzenresultate heraus. Henrik Emmenegger aus Sörenberg erreichte beim ersten Rennen in Melchsee Platz 3.