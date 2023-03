Die SVP nominierte am 24. Februar den 38-jährigen Markus Felder (rechts) für die Ersatzwahl von Gemeinderätin Ruth Rava. Felder habe viel poltische Erfahrung vorzuweisen und die SVP gehöre in den Gemeinderat, hiess es an der Vesammlung, an der Bruno Habegger (links) aus dem Vorstand zurücktrat.