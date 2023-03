1

Musical "Made in Dagenham" feierte imposante Premiere

Nach monatelanger, intensiver Vorbereitung feierte das Musical "Made in Dagenham" am Donnerstagabend, 2. März, Premiere in Schüpfheim. Das Ensemble junger Talente zeigte auf der grossen Bühne seine vielfältigen Stärken. Nach der Premiere folgen noch sieben weitere Vorstellungen.