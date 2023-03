Drei Tore in 6 Minuten und 22 Sekunden. Diesen 0:3 Rückstand konnten die Tigers am Samstagabend in der Ilfishalle nicht mehr aufholen und mussten sich nach den Siegen in den ersten zwei Spielen nun erstmals geschlagen geben. Damit steht es in der Serie zwischen Langnau und Ajoie 2:1 für die Tigers.