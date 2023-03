Der Schwingerkönig Joel Wicki hat den Luzerner Sportpreis 2022 gewonnen. Damit würdigte sein Heimatkanton den Sieg des Entlebuchers letztes Jahr beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln BL, wie die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung in der Nacht auf Freitag mitteilten.