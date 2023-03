Der Kampf um den Ligaerhalt ist lanciert – und die SCL Tigers haben ihn angenommen. Im ersten Spiel am Dienstagabend gegen den HC Ajoie überzeugten sie im Kollektiv und siegten vor eigenem Anhang mit 4:0. In der Best-of-seven-Serie geht es am Donnerstag in Pruntrut mit Spiel Nummer zwei weiter.