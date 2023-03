Am Samstag, 18. März, fanden auf der Gurschenalp in Andermatt zwei ZSSV-JO-Punkterennen statt. Insgesamt waren 13 Rennfahrerinnen und Rennfahrer aus dem EA-Gebiet am Start – und viele von ihnen erfolgreich im Ziel. Den Bericht sowie die Rangliste lesen Sie im EA vom 21. März.