In diesem Jahr wurden an den Jugendkulturtagen 63 Werke von 120 Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt. An der Finissage am Freitag, 31. März, konnten einige Künstlerinnen und Künstler der Kategorie Performance ihr Können nochmals unter Beweis stellen. Mehr dazu im EA vom 4. April.