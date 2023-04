Kein erfolgreiches Wochenende im Fussball. Zweiligist Entebuch verliert zu Hause gegen Sins 0:2; die Frauen des TRE spielen gegen Willisau 0:0. In der dritten Liga verliert Wolhusen in Dagmersellen 0:1; Escholzmatt-Marbach spielt in Nottwil 2:2. Viertligist Schüpfheim verliert in Schötz 1:3.