Eine verletzte Person bei Brand in Escholzmatt

Am frühen Dienstagmorgen, 4. April, kurz vor 4.30 Uhr, brannte es in einem Bauernhaus in Escholzmatt. Eine verletzte Person musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital gefolgen werden. Die Brandursache wird ermittelt. Die Feuerwehren von Escholzmatt-Marbach und Schüpfheim standen im Einsatz.