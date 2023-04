Am Samstag, 15. April, startete für die Jungschwinger die Freiluftsaison. Elf Wolhuser nahmen am Bündner Kantonalen Nachwuchsschwingfest in Untervaz teil und erreichten sechs Zweige. Auch in Flüeli-Ranft waren sechs Wolhuser Jungschwinger dabei. Drei sicherten sich einen Zweig.