Vom 14. bis 16. April fand in Samnaun der 20. Internationale Silvretta Schüler-Cup statt. Rund 800 Kinder und Jugendliche aus insgesamt 18 Nationen starteten an diesem Grossanlass, sie in zwei Riesenslaloms gegeneinander antraten. Lara Portmann holte sich am Samstag bei den Mädchen U9 den Sieg.