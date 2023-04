Die Mitte Escholzmatt-Marbach schlägt Pius Kaufmann, Wiggen, zuhanden der Wahlkreispartei für die Nationalratswahlen 2023 im Herbst vor. Die Nomination findet an der DV der Wahlkreispartei am 26. April statt. Mehr dazu lesen Sie in der Freitagsausgabe, 21. April.