Der Luzerner Regierungsrat hat am Dienstag, 25. April, Joel Wicki, den amtierenden Schwingerkönig, feierlich empfangen und ihm das kleine Prunksiegel des Standes Luzern verliehen. Die Ehrung erfolgte aufgrund seines Sieges am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln am 28. August 2022.