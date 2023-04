1

Fahrzeugbrand löst Feuerwehr-Grosseinsatz in Entlebuch aus

Am frühen Morgen des letzten Samstags, 8. April, brannte es in der Tiefgarage des alten Coop-Gebäudes, an der Wilgutstrasse in Entlebuch. Ein Fahrzeugbrand löste dabei erheblichen Sachschaden aus.