21 ländliche Gemeinden im Kanton Luzern wollen mit dem Projekt Prioris schnelles Internet in jeden Haushalt bringen. Dieses Vorhaben soll die Gemeinden 7,5 Millionen Franken kosten. Eine Zusammenarbeit mit Swisscom ist bisher nicht zustande gekommen, hiess es an einer Medienkonferenz am Mittwoch.