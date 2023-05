Zwischen Flühli und Sörenberg ist am Dienstagnachmittag, 30. Mai, ein Lastwagen von der Strasse geraten und in die Waldemme gekippt. Der Chauffeur wurde leicht verletzt. Die Bergung des Fahrzeuges gestaltete sich als sehr aufwändig. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 160'000 Franken.