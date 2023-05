1

10. Kräuter- und Wildpflanzenmarkt in Escholzmatt

Zum zehnten Mal fand in Escholzmatt am Samstag, 20. Mai, der Kräuter- und Wildpflanzenmarkt statt. Es kamen rund 4500 Personen aus allen Landesgegenden nach Escholzmatt, um sich eine besondere Pflanze oder etwas aus dem reichhaltigen Angebot an speziellem Handwerk zu erstehen.