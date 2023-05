Wie die Gemeinde Escholzmatt-Marbach mitteilt, hat Armin Bieri, Althusmatte 20, Escholzmatt, 62 Stimmen erhalten und an 79 Vereinzelte wurden 186 Stimmen abgegeben. 13 Stimmen an Vereinzelte konnten keinem Stimmberechtigten eindeutig zugeordnet werden und mussten wegen ungenügender Kandidatenbezeichnung als ungültig erklärt werden. Das absolute Mehr beträgt 762 Stimmen. Von den 3425 Stimmberechtigten haben 1561 an der Wahl teilgenommen. Ruedi Gerber tritt sein Amt am 1. Juli an.