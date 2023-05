1

Schybischwinget: König Joel Wicki weiter in Topform

Der Sieg am diesjährigen Schybischwinget bleibt in der Region und geht nach Sörenberg zum Schwingerkönig. Joel Wicki besiegt im Schlussgang Patrick Gobeli und holt sich so nach 2017 und 2018 zum dritten Mal den Sieg in Escholzmatt. Die Entlebucher Athleten wussten auch als Team zu überzeugen.