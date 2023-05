Wie die Luzerner Polizei mitteilt, ereignete sich am Montag in Hochdorf ein Arbeitsunfall. Ein Mann wurde von einer Stahlschiene am Kopf getroffen und erlitt erhebliche Verletzungen. Er wurde durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.