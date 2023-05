Umfahrung Wolhusen

Bei der Zweckmässigkeitsprüfung (ZMB) für die Umfahrung in Wolhusen ist die 2. Phase beendet. Weiterhin sind alle fünf Varianten möglich. Der Kanton präsentiert die Ergebnisse von Phase 2 am 16. Mai im Rössli ess-kultur in Wolhusen der Bevölkerung.