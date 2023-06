1

Gleitschirmpilot verunfallt an der Schrattenfluh

Am Sonntagnachmittag verunglückte ein Gleitschirmpilot im Gebiet Schrattenfluh. Der 52-jährige Schweizer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungshelikopter in das Spital geflogen. Am Sonntagabend ist er verstorben.