Die in die Jahre gekommene ARA Ruswil wurde inzwischen vollständig ausser Betrieb gesetzt. Sämtliches Abwasser fliesst nun mittels Freispiegelleitung in die ARA Blindei in Wolhusen. Für deren betriebt ist der Gemeindeverband Abwasserreinigung Wolhusen-Werthenstein-Ruswil zuständig.