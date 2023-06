Rund 200'000 Besucherinnen und Besucher genossen die Darbietungen und das spitzenmässige Wetter am Eidgenössischen. 10'000 Aktive brachten dem Festvolk gelebte Tradition nahe - in vielfältiger und teilweise überraschender Weise. Mehr zum Jodlerfest in Zug erfahren Sie im EA vom 20. Juni.