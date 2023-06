1

Wiggen: Landwirt verstarb nach Unfall mit landwirtschaftlichem Fahrzeug

In Wiggen kam am Mittwochnachmittag, 14. Juni, kurz nach 13 Uhr ein 55-jähriger Landwirt im Gebiet Laueli mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug auf einer Wiese ins Rutschen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.