Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 617'000 Franken. Zudem wurde an der Gemeindeversammlung vom Dienstag, 31. Mai, in der Rümlighalle Schachen der Sonderkredit für die Abtretung der Gemeindekanalisationsleitung an den Gemeindeverband REAL genehmigt.