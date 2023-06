Die drei neuen Mitglieder der Luzerner Regierung sind am zweiten Tag der Juni-Session des Kantonsrates vereidigt worden. Michaela Tschuor, Armin Hartmann und Ylfete Fanaj treten ihr Amt am 1. Juli an. Regierungspräsident 2023/2024 ist Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter.