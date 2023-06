1

Fussball Herren 4. Liga: Schüpfheim verliert letztes Spiel der Saison gegen Triengen mit 0:2

Das Schüpfheimer Fanionteam unterliegt in der letzten Begegnung der Aufstiegsspiele Triengen mit 0:2. Für Schüpfheim wird es in der nächsten Saison wie bisher in der 4. Liga weitergehen.