Der am 2. April neugewählte Luzerner Kantonsrat, darunter die sechs wieder- und ein neugewählter Entlebucher Vertreter, ist am Montag, 19. Juni in die neue Legislatur gestartet. Mit Judith Schmutz (Grüne) die jüngste Kantonsratspräsidentin aller Zeiten zur Kantonsratspräsidentin gewählt worden.