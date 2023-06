Die Gemeinden im Wahlkreis Entlebuch erhalten nächstes Jahr rund 37 Millionen Franken an Finanzausgleich vom Kanton. In Escholzmatt-Marbach und Schüpfheim liegen die Beträge am höchsten, Romoos liegt pro Kopf vorn. Mehr zum Finanzausgleich lesen Sie im EA vom 16. Juni.