Die MSD Werthenstein BioPharma GmbH hat am Dienstag ein neues Forschungslaborgebäude in Schachen offiziell eingeweiht. In das Projekt flossen in den letzten drei Jahren knapp 20 Millionen Schweizer Franken. Das neue Gebäude bringt eine substanzielle Erweiterung der Laborkapazitäten am Standort.