In Malters verursachte eine alkoholisierte 58-Jährige mit dem Auto einen Schaden von rund 15000 Franken. Ein 80-jähriger Mann verursachte in Finsterwald einen Selbstunfall. Zu einem Freizeitunfall kam es in Hasle, wo nach Eigenverschuldung eine Torlatte auf den Rücken eines 20-jährigen Mannes fiel.