Die Tat ereignete sich kurz nach Mitternacht an der Zentralstrasse, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm ihn in den frühen Sonntagmorgen in der Stadt Luzern in einer Wohnung fest. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 47-jährigen Amerikaner mit Wohnsitz in der Schweiz.

Die beiden Sicherheitsmitarbeiter sind 33 und 40 Jahre alt und stammen aus Kosovo. Die genauen Tathintergründe werden derzeit ermittelt. Die Zentralstrasse musste wegen des Vorfalls für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden.