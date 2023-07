1

Verkehrsunfall auf der Renggstrasse mit verletztem Töfffahrer

Am Donnerstagnachmittag, 13. Juli, ist ein Motorradfahrer auf der Renggstrasse in der Gemeinde Entlebuch verunfallt. Er rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein eintgegenkommendes Auto. Der 38-jährige musste mit dem Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren werden.