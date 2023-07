Am Donnerstagnachmittag, 13. Juli, ist ein Motorradfahrer auf der Renggstrasse in der Gemeinde Entlebuch verunfallt. Er rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein eintgegenkommendes Auto. Der 38-jährige musste mit dem Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren werden.