In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte an der Salzbühlstrasse in Flühli ein Haus. Verletzt wurde niemand. Das Feuer brach wegen einem Blitzeinschlag in das Dach des Gebäudes aus. Am Gebäude entstand grosser Sachschaden. Die Feuerwehren von Flühli-Sörenberg und Schüpfheim standen im Einsatz.