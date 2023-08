Am 9. und 10. August gastierte der Circus Harlekin in Sörenberg. Mit dem diesjährigen Motto «Zouberhaft» begeisterten Artisten, Clowns und tierische Nummern das Publikum. Der Circus ist aktuell in Schüpfheim: Vom 11. bis 13. August, mit zwei Abendvorstellungen sowie darauf am Sonntagvormittag.