Forstarbeiter nach Unfall in Finsterwald verstorben

Bei einem Arbeitsunfall wurde am Montag, 28. August, ein 26-jähriger Forstarbeiter in Finsterwald verletzt und hospitalisiert. Dort ist er am Dienstag, 29. August, verstorben. Die Unfallursache wird derzeit von der Luzerner Polizei abgeklärt. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.