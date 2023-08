Erich Fankhauser hiess der Sieger am Sonntag, 6. August, am Bergschwinget in Sörenberg. Mit dem Schlussgangsieg gegen Fabian Scherrer sicherte er sich den Siegerpreis. Am Samstag liess sich am Nachwuchsschwinget Severin Krummenacher aus Schüpfheim als Kategoriensieger feiern.