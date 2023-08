1

Brand auf Firmengelände in Menznau unter Kontrolle

Auf dem Gelände des Holzverarbeiters Swiss Krono AG in Menznau ist am Mittwochmorgen, 9. August, ein Brand ausgebrochen. Bis am Nachmittag war das Feuer unter Kontrolle, die Löscharbeiten werden sich aber bis in die Nacht hineinziehen.