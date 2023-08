1

Emil Kimmig ist Masters-Weltmeister im OL

An den Senioren-Weltmeisterschaft in der Slowakei schaffte der pensionierte Oberstufenlehrer Emil Kimmig aus Wolhusen zwei Medailenplätze. Das ist für den 66-Jährigen in der schon langen OL-Karriere der wohl grösste internationale Erfolg.