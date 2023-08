1

Open-Air-Konzert von Estas Voces

Das Vokal-Ensemble Estas Voces – mit den Stimmen von Esther Bucher, Yvonne Bieri, Ueli Wigger und Susanne Duss – konzertierte am Samstagabend in der Rütimatt in Entlebuch. Rund 150 Personen genossen das Konzerterlebnis bei tollem Wetter. Mehr dazu gibt's im EA vom 16. August.